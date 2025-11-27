FRENTE FRÍO TRAERÁ LLUVIAS INTENSAS Y VIENTOS DE HASTA 60 KM/H A LA PENÍNSULA

El meteorólogo Juan Antonio Palma anunció que desde este jueves 27 de noviembre las lluvias se extienden a la mayor parte de la Península de Yucatán, previo al impacto del frente frío 16, previsto para tocar la zona norte alrededor de la medianoche o primeras horas del viernes. Explicó que desde la mañana se observan nubes altas, niebla y posibles precipitaciones aisladas en Belice y Chetumal, mientras vientos del este-noreste mantienen el ingreso de aire marítimo tropical. Durante el día, los nublados avanzan hacia Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con chubascos en Mérida al mediodía y lluvias en Ciudad del Carmen y Tabasco. Por la tarde, tormentas moderadas alcanzan Yucatán, Quintana Roo y el centro de Campeche, con actividad eléctrica posible en varias zonas.

Palma señaló que Tabasco enfrenta un jueves con lluvias fuertes, mientras la noche trae inestabilidad en la costa norte peninsular, desde Celestún hasta Cancún, con riesgo de turbonadas, trombas marinas y descargas eléctricas. Precisó que para la medianoche las lluvias alcanzan Mérida, Tizimín, Motul, Izamal y continúan en Campeche, Cancún y Holbox. Respecto a temperaturas, las máximas del día se ubican entre 32 y 34 grados Celsius, mientras para mañana se prevén mínimas entre 18 y 20 grados en el sur de Yucatán, centro y sur de Campeche y occidente de Quintana Roo. Sobre el viento, advirtió que la brisa se intensifica desde la tarde con rachas de 40 a 45 km/h en costas de Yucatán y Campeche, superando los 50 km/h por la noche. Para la medianoche podrían rebasar 55 km/h y acercarse a 60 km/h hacia el amanecer del viernes, por lo que llamó a navegantes a extremar precauciones.

Fuente: Juan Antonio Palma | Metereología Yucatán