martes, diciembre 16, 2025
Locales

AHORA DESAPARECE UN MILITAR EN ESCÁRCEGA; SU ESPOSA PIDE AYUDA PARA LOCALIZARLO

De nuevo Escárcega vuelve a ser noticia con otra desaparición, esta vez de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que desde ayer es buscado por su esposa, quien ahora pide la ayuda de la ciudadanía.


El militar se llama Alexis Mondragón Vázquez, es originario de la Junta Municipal de División del Norte pero estaba en la cabecera de Escárcega al momento de su desaparición. Portaba una camisa verde militar manga larga, pantalón de mezclilla y tenis negros con blanco.


Su esposa se contactó ayer con a las 6:28 de la tarde, y hasta el momento no ha tenido contacto otra vez con él.

