CRISIS FINANCIERA EN CAMPECHE; EMPRESARIOS TEMEN PARALIZACIÓN DE SERVICIOS Y DESPIDOS MASIVOS.

VÍA: NMÁS.

La reciente declaración de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, sobre la falta de recursos para pagar servicios básicos como la electricidad ha generado una ola de incertidumbre. En sus declaraciones, Sansores destacó la grave situación financiera del estado, afirmando que ni siquiera hay dinero para cubrir el pago de la luz, lo que ha desatado preocupaciones en el sector empresarial.

Los empresarios temen que esta crisis financiera pueda paralizar servicios esenciales y poner en riesgo miles de empleos.

Abraham AZAR Wabi, presidente de la Asociación de Empresarios del centro Histórico de Campeche, confirmó el decrecimiento económico muy grande que existe en el Estado, afirmó que hay una disminución en la parte de turistas.

Por su parte Miguel May, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Filial Campeche, aseguró que durante las vacaciones hubo un decremento de un 14.5 por ciento en el arribo de turistas.

Sin embargo, mientras los empresarios luchan con la crisis, la Secretaría de Turismo ha mantenido un discurso positivo, presentando cifras alegres sobre el aumento en el arribo de turistas, lo que, según ella, ha beneficiado al sector hotelero y restaurantero.