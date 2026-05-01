LAYDA RESPALDA A ROCHA MOYA Y APOYA POSTURA DE SHEINBAUM ANTE ACUSACIONES DE EU

Layda Sansores expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en medio de las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, al señalar que cualquier señalamiento debe comprobarse de manera contundente sin importar la afiliación política. A través de sus redes sociales, la mandataria estatal sostuvo que es necesario apegarse a lo que marca la Constitución y actuar con respeto a la soberanía nacional.