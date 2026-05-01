EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 01 DE MAYO DE 2026

SANSORES MINIMIZA MUESTRAS DE REPUDIO.

En su jaguar de esta semana, Layda Sansores intentó minimizar las estruendosas muestras de repudio que recibió de los campechanos en el estadio Nelson Barrera Romellón, al inaugurar la temporada de los Piratas. Si tenía duda del menosprecio ciudadano que hay en las calles de los 13 municipios contra el sansorismo, esta vez lo pudo palpar personalmente. Revisemos un poco lo que dijo.

“Hubo un incidente que yo sí quisiera que esto no vuelva a pasar en el juego de béisbol… Es muy emotivo, se baila, la porra se pone el alma, y de pronto, cosa que nunca había pasado, se escuchan unos abucheos… me extraña porque esto nunca había pasado”. ¿No le contó su hermana Laurita de la rechifla, abucheo y mentadas de madre que recibió el año pasado?

Parece que Layda Sansores no lee las encuestas que cada mes se publican sobre el desempeño de los gobernadores, en las cuales ella siempre sale reprobada y entre las peores del país. Si a ese sentir ciudadano no le presta importancia, a lo mejor debería ir a inaugurar otra temporada de pelota pronto. Los campechanos cuentan todos y cada uno de los 503 días que faltan para que se largue.

CULPA A MOVIMIENTO CIUDADANO DE RECHIFLA.

Y como Layda Sansores ya no ve quien se la hizo, sino quien se la paga, culpó a dirigentes de Movimiento Ciudadano de las rechiflas, abucheos, denostaciones y mentadas de madre que recibió en la inauguración. Aquí sintetizamos un poco lo que dijo cantinfleando:

“Venía nada más de una parte, y claro, en estos eventos siempre hay gente de gobierno entre la multitud, porque hay que tomar notas por cualquier cosa que pase, pero esto desde siempre, es una estrategia de gobernación… y lo decimos con todas sus letras porque las pruebas tenemos, esto fue planeado, organizado y hecho con toda la perversidad por parte de líderes de Movimiento Ciudadano. Ahí estaba la presidenta, junto a tres diputados, Armentía, Aldo y Paul Arce, y junto a ellos, se ve en las fotografías, los líderes que ya tenemos detectados”.

Y si tiene pruebas, ¿por qué no denuncia? Esas fotitos ambiguas que mostró ¿son prueba suficiente de lo que acusa? Es evidente que no. Esperamos que esa gente de gobernación que infiltró en el evento haya levantado una constancia del repudio que los campechanos sienten hacia Morena y los Sansores, porque también se va a reflejar en las boletas electorales el próximo año. Oraleeee.