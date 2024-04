¡CINISMO! CONVOCA VOCERO DE LAYDA A NO DARLE GASOLINA A LOS POLICÍAS

El vocero estatal y socio de Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, Walther Patrón Bacab convocó a la población a no apoyar con gasolina a los agentes en manifestación pacífica, ya que “es peligroso llevarla en bidones a la institución”. Esto puede ocasionar un problema real de seguridad, pues Dios no quiere reviente un bidón y se incendie, expresó, y aunque los policías han demostrado que les niegan el combustible, aseguró que el Gobierno sí proporciona, pero a gente autorizada con la patrulla asignada que reporte sus actividades, aunque no aclaró si para ello deben firmar algún documento.

Comparte esto: Facebook

X