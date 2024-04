Layda trajo crimen y violencia; debe irse junto con Marcela

La seguridad en el Estado de Campeche es de lo peor, y todo por culpa de la gobernadora Layda Sansores, cuyo amiguismo trajo crimen y violencia, por lo tanto, debe irse junto con Marcela Muñoz, aseveró Israel Moo Moo, dirigente municipal de Morena.

Mientras más bandidos tenga la mandataria a su disposición, mejor se moviliza, por eso queremos que se vaya con su bola de achichincles que se trajo junto con la guanajuatense de otros lugares, para tener un Gobierno campechano.

Como dirigente morenista en Tenabo me avergüenzo, me da pena lo que ocurre y cómo gobierna Morena, ante lo cual pido a la ciudadanía no votar por sus candidatos, para componer la situación.

Es triste y lamentable lo que sucede, y encima envían a agentes sin la protección necesaria al operativo en el penal de San Francisco Kobén, lo que generó encono ciudadano y no de partidos políticos, como pretende hacer creer la gobernadora para defenderse.

A los policías, tanto Layda como Marcela los sacaron de sus casillas al obligarlos a hacer cosas que no debían, pero ahora que están amarradas tiranizaron a los agentes.