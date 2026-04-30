¿CRISIS O INEFICIENCIA? “ALGUIEN NO ESTÁ HACIENDO LA CHAMBA”; SIN ORGANIZACIÓN NO HAY RESULTADOS; POOL ALPUCHE

El diputado local del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, lanzó críticas directas al gobierno de Layda Sansores San Román, al asegurar que la supuesta crisis económica no se debe a la falta de dinero, sino a fallas internas en la administración estatal.

En entrevista, el legislador afirmó que, de existir una crisis, “alguien a lo mejor del equipo de la gobernadora no está haciendo la chamba que le toca”. También sostuvo: “Cuando no se tiene una buena planeación, una buena organización, cuando no se tienen estimaciones, es cuando se presentan este tipo de crisis”.

El priísta señaló que la responsabilidad de cualquier gobierno, sin importar el partido, es gestionar recursos y generar condiciones para atender las necesidades. En ese sentido, expresó: “su deber, su tarea, su chamba es la de gestionar, es la de tocar puertas, es la de tratar de abrir y crear vínculos para que puedan atenderse este tipo de situaciones”.

En su posicionamiento, cuestionó el discurso de crisis al interior del gobierno estatal y advirtió: “Lejos de decir que hay una crisis y que no hay ni para apagar la luz, lo que se debiera hacer es buscar gestionar, buscar tocar puertas y buscar de qué manera acceder a recursos. Porque los únicos padecimientos las sufrirán y las seguirán pagando los campechanos”.

Pool Alpuche recordó que su bancada votó en contra del endeudamiento por mil millones de pesos aprobado por el Congreso, señalando que desde un inicio hubo dudas sobre su destino. Indicó que, aunque posteriormente se habló de redirigir los recursos a sectores como el campo, “vemos que ya llevamos los primeros meses del año y hasta ahorita no se ha hecho absolutamente nada”.

“Por eso nos manifestamos en contra de ese endeudamiento. El solo hecho de que se viniera a decir que era para infraestructura carretera para nosotros no era suficiente”, explicó.

Finalmente, insistió en que el Congreso ya cumplió con autorizar el financiamiento, por lo que ahora corresponde al Ejecutivo estatal hacer uso adecuado de los recursos o, en su caso, buscar alternativas. “Hoy le toca a quien ejerce esos recursos ver que se ejercen correctamente”, concluyó, al tiempo que reiteró que, si no se ha accedido al crédito, “hay que ir a tocar puertas y hay que gestionar con el gobierno federal a ver qué se puede hacer por Campeche”.