FIRMA LEGAL INTERNACIONAL AFIRMA QUE ROCHA HABRÍA LANZADO ULTIMÁTUM Y ADVIERTE POSIBLES SANCIONES

El despacho internacional León Barrena Rodríguez & Partners LLP aseguró que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha escalado a un nivel crítico, al señalar que presuntamente habría emitido un ultimátum a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el contexto de las acusaciones en su contra y el proceso de cooperación con autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con el análisis político-legal difundido por la firma, si la Fiscalía General de la República continúa bloqueando una posible detención provisional con fines de extradición, Washington podría interpretar esta postura como una obstrucción al sistema de justicia estadounidense, lo que derivaría en sanciones inmediatas y severas contra los involucrados.

El documento sostiene que las autoridades mexicanas estarían retrasando deliberadamente el proceso al exigir estándares de evidencia que, según el tratado bilateral, no serían necesarios en esta fase.

El despacho también refiere que esta situación responde a una presunta presión interna, en la que Rocha Moya habría advertido que, en caso de ser entregado, revelaría información sensible sobre figuras políticas, incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador y al partido gobernante. Según la firma, este escenario ha colocado al gobierno federal en una posición de alta tensión, con implicaciones legales y diplomáticas que podrían escalar en el corto plazo.

Fuente: Visión Política Noticias