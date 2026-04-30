SHEINBAUM ES CORRUPTA, ACUSA ABOGADO DE OVIDIO GUZMÁN

A través de su cuenta en la red social X, Jeffrey Lichtman, abogado conocido por participar en casos de alto perfil, entre ellos la defensa de Ovidio Guzmán en Estados Unidos, afirmó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo es “corrupto”, y cuestionó la postura oficial frente al crimen organizado.

En su publicación, Lichtman recordó que Sheinbaum Pardo lo habría acusado de mentir, sostuvo que hay contradicciones en la postura oficial, y señaló que mientras se rechaza el diálogo con defensores de narcotraficantes, existirían contactos directos con estos grupos.

Las afirmaciones del litigante no fueron acompañadas de pruebas públicas, sin embargo, aumentaron la tensión en el debate político, publicó el medio Mexe Media.

CONTEXTO DE TENSIÓN

Mexe Media señala que estas declaraciones ocurren en un momento delicado, pues la relación entre México y Estados Unidos enfrenta presión en temas de seguridad.

Recientemente, autoridades estadounidenses emitieron acusaciones contra funcionarios mexicanos que apuntan a presuntos vínculos con el narcotráfico, a lo que el Gobierno Mexicano respondió e insistió en que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas, además de rechazar lo que considera posibles actos de injerencia extranjera.

El señalamiento del abogado no tiene efectos legales inmediatos, pero sí impacto político e influye en la percepción pública y alimenta el debate sobre la relación bilateral, mientras analistas advierten que estos episodios pueden escalar, especialmente en un contexto electoral y de seguridad, agregó Mexe Media.