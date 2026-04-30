INVESTIGACIONES CONTRA ROCHA MOYA NO SE DETENDRÁN, ADVIERTE COMITÉ DE EXTERIORES DE EE.UU.

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió que las investigaciones en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no se limitarán, tras las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico que también involucran a otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo señaló que los días de impunidad para quienes participan en este tipo de actividades “han terminado”, al tiempo que aseguró que las acciones apenas comienzan en el seguimiento de estos casos.

En la misma publicación, el comité subrayó que cualquier persona implicada en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense será llevada ante la justicia, elevando el tono político del tema al incluir referencias a otros actores internacionales señalados por Washington.