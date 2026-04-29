Además de sancionar con rigor al edil Carmelo que hace de las leyes su papel higiénico, hay que castigar también a la señora del Cuarto Piso, porque ya se demostró una vez más que actúa con arbitrariedad.

–“Nadie en el resto del país ha tomado en serio a la Tía Gobernanta en su afán de imponer como candidato al Edil Carmelo que prefiere ser perro que campechano; hay la coincidencia en que violentó las normas internas de su partido y pisoteó las leyes electorales, por lo que no se descarta que ese apresurado madruguete se revierta y que a todo se le dé marcha atrás”, reflexionaba el poeta Casimiro con sus amigos de tertulia.

–“Ni el famoso Changoleón, mejor conocido como el senador Larroña aprobó el experimento de la señora de cabello guinda, recordó el bolero don Memín. Aquí, el eterno dirigente de uno de sus partidos aliados cuestionó con sarcasmo esa imposición, y hasta el matraquero oficial de la Tía, conocido como el “Chapucero” cuestionó ácidamente la incorrecta decisión de la mandataria” observó.

—“Mientras que en el terruño, muchos matraqueros isleños hicieron alharaca y fiesta porque al fin se designó a su alcaldito como probable gobernador, en el resto del país el llamado “Campechanazo” aún va ser objeto de análisis, mientras que el Consejo Nacional del partido guinda ya convocó a sus miembros a una próxima sesión, parta resolver varios temas pendientes, entre ellos el caso de Pablito, a quien la vituperada gobernanta quiere imponer como su probable sucesor” señaló por su parte el viejo Julián.

–“Ya que tanto habla de canes el tal Pablito, intervino doña Chela, es casi seguro que se vaya a quedar como el perro de las dos tortas, porque podría ser inhabilitado por su partido para contender por haber violado los acuerdos del Consejo Nacional, y si a la Presidenta se le ocurre darle un escarmiento tanto a él como a su promotora, puede ordenar a las autoridades electorales que le nieguen el registro como candidato a cualquier cargo, por tantas irregularidades en que ha incurrido”.

–“Además de sancionar con rigor al edil Carmelo que hace de las leyes su papel higiénico, hay que castigar también a la señora del Cuarto Piso, porque ya se demostró una vez más que actúa con arbitrariedad, prepotencia y soberbia, porque ella se siente dueña del partido en el Estado, usa a sus militantes y dirigentes como sus títeres y les ordena proceder de formas que violentan las disposiciones de su propio partido. Tienen razón quienes la catalogan como una cacique tropical, pero ya va siendo hora de que le pongan un buen escarmiento” subrayó el poeta Casimiro.

–“Sin duda alguna que doña gobernanta está en uno de los momentos más delicados de su fallido Gobierno. Tal vez ha olvidado que es una pieza fácilmente sustituible, y que su poder tiene límites, no es de ninguna manera omnipotente. Ha retado directamente a la Emperatriz Claudia y a los líderes nacionales de su partido, y esa afrenta no se pueda quedar sin castigo, así que hay que empezar a cantarle las Golondrinas” especuló el bolero don Memín.