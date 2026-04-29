CIRCULAN EN REDES: GRAVE TRAS DIAGNOSTICARLE COMA DIABÉTICO EN LUGAR DE INFARTO CEREBRAL EN EL IMSS, Y ASÍ QUIEREN DARLE DE ALTA

-FAMILIA DENUNCIA FALTA DE EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y EXIGE INVESTIGAR LA NEGLIGENCIA

Familiares de Blanca Martínez de Escobar Quintela denunciaron que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confundieron infarto cerebral con coma diabético, además de que el personal les informó que no tienen equipo de resonancia magnética para verificar la magnitud del daño derivado del diagnóstico erróneo.

Así, lo que comenzó como una emergencia con síntomas severos terminó en un proceso marcado por retrasos, diagnósticos incorrectos y falta de equipo médico, ante lo cual la familia exige atención especializada, traslado a una unidad con equipo adecuado y una investigación sobre la negligencia en el diagnóstico inicial.

Relataron que tras acudir primero al IMSS Concordia y luego al HGZ No. 1, la paciente esperó más de 8 horas sin atención adecuada y fue enviada a casa con un diagnóstico equivocado: “coma diabético”.

Su estado empeoró obligando a su familia a repetir el proceso hospitalario, donde finalmente especialistas corrigieron el diagnóstico a un infarto cerebral, señalando que la falta de atención oportuna agravó el daño.

La situación se complica por la carencia de equipo de resonancia magnética para evaluar la magnitud del problema, y por presiones internas para dar de alta a la paciente sin valoración neurológica completa.

Vía: Campeche al Minuto.