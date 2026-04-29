¡CRISIS FINANCIERA DE CAMPECHE LLEGA A MEDIOS NACIONALES!

ANUNCIÓ LAYDA QUE CAMPECHE ESTÁ QUEBRADO Y NO TIENE NI PARA PAGAR LA LUZ: LA JORNADA

En su edición impresa de hoy miércoles 29 de abril de 2026, el medio de circulación nacional La Jornada publicó que la gobernadora Layda Sansores declaró ayer que su Administración enfrenta una grave falta de liquidez, al punto de no contar con recursos “ni para pagar la luz”, y advirtió que, si no pueden cubrir el próximo recibo eléctrico, no solicitará préstamos ni prórrogas, sino que apagará las oficinas gubernamentales.

Por segunda semana consecutiva, continuó, señaló que la crisis se debe a un recorte de 4 mil millones de pesos en participaciones federales durante el año, y a lo que calificó como una injusta Ley de Coordinación Fiscal.

Sin embargo, aunque el Congreso estatal le autorizó una deuda de mil millones de pesos a pagar en 20 años para proyectos de inversión, no ha confirmado si esos recursos ya están disponibles.

Layda Sansores explicó que recientemente tuvieron que pedir una prórroga de 15 días para pagar el recibo de electricidad, situación que describió como inédita en su vida, y reiteró que actualmente el Gobierno Estatal no tiene “un peso de liquidez” para cubrir compromisos básicos, añadió La Jornada.

Durante el Día del Empleado Estatal, la mandataria insistió en que de repetirse la falta de recursos, permitirá que se corte el suministro eléctrico, lo que paralizaría las oficinas públicas.

A pesar del panorama, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando recursos recientes para infraestructura: 80 millones de pesos en un año anterior, 0 pesos en 2025, y actualmente 328 millones de pesos para obras como el bacheo.

Finalmente, reconoció la gravedad de la situación financiera, pero aseguró que su Gobierno continuará trabajando pese a las dificultades.