EN REDES: SHEINBAUM ES “TÍTERE DEL ANTERIOR” Y NO TIENE GESTO DE HUMANISMO: FOX; “¿CÓMO PUDO DECIR QUE NO PASA NADA CUANDO MATARON A MANZO?”

En un video difundido por la agencia de noticias y medios de comunicación Atypical Teve, el expresidente Vicente Fox afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum se va a derrumbar, pues ya no puede seguir con esa cara de cinismo frente a la televisión, sin un gesto de humanismo, de sonrisa y de amabilidad, es inexpresiva, y la calificó como “títere del anterior” sin integración humana en sí misma.

Agregó que la mandataria federal “no tiene sentimientos, ¿cómo se puede comportar una Presidenta el día que le matan a un alcalde de manera que mataron a Carlos Manzo, cómo puede encerrarse en su carota frente a la televisión y decir aquí no pasa nada, aquí esto lo tengo bajo control?”.