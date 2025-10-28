CAMPESINOS DESMIENTEN A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA: “NO EXISTE NINGÚN ACUERDO CON EL GOBIERNO FEDERAL”; EXIGEN PRECIO JUSTO DEL MAÍZ

Productores de maíz de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Sinaloa desmintieron categóricamente el comunicado de la Secretaría de Agricultura, presuntamente emitido por Juan José Berdegué Sacristán, donde se anunciaba un supuesto acuerdo con el sector. En conferencia de prensa, los líderes del campo aclararon que abandonaron la mesa de negociación al considerar insuficientes las propuestas del Gobierno Federal, pues “no hubo respuesta real ni compromiso con los productores”.

Señalaron que la única oferta presentada fue un apoyo de 850 pesos por tonelada, cifra que calificaron como una burla frente a su demanda de un precio piso de entre 5 mil 800 y 6 mil pesos, más los subsidios estatales y federales para alcanzar los 7 mil 200 pesos por tonelada. Acusaron al secretario de Agricultura de “boicotear” el movimiento al difundir un comunicado unilateral que pretendía hacer creer que existía un acuerdo, cuando ni los productores ni los gobiernos estatales firmaron documento alguno.

Los representantes agrícolas advirtieron que las movilizaciones continuarán en más de 20 estados del país hasta obtener una solución concreta. Denunciaron que el Gobierno Federal ha mostrado “indiferencia” y “falta de fuerza política” para enfrentar la crisis del campo. “Posiblemente estamos a las puertas de una revolución agraria, porque el campo ya no puede más”, advirtieron, insistiendo en que su lucha busca precios justos para los productores y para la sociedad mexicana