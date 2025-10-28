EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 28 DE OCTUBRE DE 2025

LAYDA, CHILLONA Y MENTIROSA (4)

Concluimos el análisis de lo comentado por Layda Sansores en su pasado show sobre Telemar, medio al que pretende censurar. Afirmó que “ellos deben de tener, como lo debería tener Tribuna, una responsabilidad… ni siquiera anuncian quien firma la columna… si nadie la firma, el responsable es el medio… lo hacen como así yo me lavo las manos y a ver a quien vas a acusar. Eso no se puede. Con nosotros no… así estaremos porque yo creo que tenemos que dejar un ejemplo… por nosotros no quedará… lo que sea necesario, pero nosotros hasta no verte Jesús mío.”

La represora mandataria quiere nombres para perseguir y encarcelar a quienes colaboren con Telemar, como hacen los dictadores. Y en su afán de censurar al medio, amenaza que no cesarán sus denuncias. Se esperaba esa respuesta de quien toda su vida ha sido soberbia y caprichosa. Pero habló en plural. ¿A quiénes se refiere cuando dice “nosotros”? ¿Podrá precisarlo?

Dijo Layda Sansores que “tenemos que dejar un ejemplo”, y como gobernadora es ejemplo de irresponsabilidad al abandonar cada fin de semana la entidad; de complicidad al permitir los numerosos saqueos en su gabinete; de indolencia al mantener al estado sin medicamentos y con pésima atención médica; de alarmante incapacidad al tener Campeche en decrecimiento económico, y de presumibles nexos criminales por la creciente inseguridad que nos agobia. Su ejemplo, hasta hoy, es de corrupción. Que no se confunda.

LAYDA Y LAURA, EJEMPLOS DE CORRUPCIÓN

Los Frentes Políticos de Excélsior, comentan el domingo de las “Ridiculeces” que hacen las hermanas Sansores para no rendir cuentas a los campechanos, lo cual es sinónimo de corrupción. Reproducimos.

“En Campeche, el IV informe del DIF se volvió espectáculo. Laura, hermana de la gobernadora Layda Sansores y presidenta del patronato, abrió el acto recitando frases como ‘este informe es cantando, el informe es de frente’. Lo llamaron ‘viaje sensorial’. Para las redes sólo fue un show ridículo. Mientras miles esperan resultados, cifras y transparencia, sólo hay teatro. La gobernadora aplaude, pero la ciudadanía exige seriedad. Confundir gestión pública con escenografía es banalizar el servicio. En el gobierno de las Sansores, el poder queda en familia y la rendición de cuentas en… veremos.”

Laura Sansores maneja cientos de millones de pesos a través del DIF estatal, pero se niega a rendir cuentas a la sociedad. Sus acciones y apoyos no se ven, y prefirió protagonizar un ridículo circo, como los que hace su hermana cada año. Ambas son el ejemplo de corrupción. Sin duda.