JUEZA MARTÍNEZ TABOADA REPROGRAMA PARA EL 2 DE DICIEMBRE LA AUDIENCIA INTERMEDIA PARA SUJETAR A PROCESO AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

Hoy a las 6:45 de la tarde vía WhatsApp, la jueza interina del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Guadalupe Beatriz Martínez Taboada, reprogramó para el próximo 2 de diciembre la audiencia intermedia que había sido programada para mañana martes 28 de octubre, para sujetar a proceso al representante de Organización Editorial del Sureste y al periodista Jorge Luis González Valdez, a quienes la gobernadora Layda Sansores acusa por hechos que la Fiscalía General de Campeche considera como delito de incitación al 0d¡o.

El argumento fue que las representantes del Ministerio Público están de comisión en la Vicefiscalía Regional en Ciudad del Carmen, y no les es posible asistir mañana.