FRENTE POR LAS 40 HORAS EXIGE A LA SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO RESPUESTA A OFICIOS Y TRANSPARENCIA POR OMISIONES ADMINISTRATIVAS

Integrantes del Frente por las 40 Horas en Campeche presentaron un oficio dirigido a la subsecretaria de Trabajo y Previsión Social del estado, Annabel Báez Vázquez, en el que exigen respuesta formal a solicitudes entregadas desde mayo y junio de 2025, las cuales, aseguran, no recibieron atención durante la administración anterior. El colectivo expuso que estas omisiones vulneraron su Derecho de Petición y evidenciaron una falta de voluntad institucional para dialogar con la base trabajadora.

En el documento, el movimiento solicita continuidad institucional y demanda información sobre la capacidad operativa de la dependencia, en particular el número de inspectores del trabajo en Campeche desde 2021 hasta 2025, así como datos sobre la existencia de personal denominado “meritorios” que presuntamente realiza funciones sin una relación laboral formal. El Frente por las 40 Horas señaló que su única petición es retomar la vía institucional mediante respuestas oficiales y acceso a información pública, un oficio que fue recibido el 18 de diciembre de 2025 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado.