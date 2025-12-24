“AUSTERIDAD DE MORENA NO CUADRA CON CRÉDITO HIPOTECARIO DE 330 MILLONES DE LA SENADORA SASIL DE LEÓN”: FIA

La austeridad que presume Morena quedó bajo cuestionamiento tras revelarse que la senadora por Chiapas, Sasil Dora Luz De León Villard, reportó en su declaración patrimonial la obtención de un crédito hipotecario por 330 millones de pesos en 2020, cuando su salario mensual rondaba los 104 mil pesos. El reportaje de Fuerza Informativa Azteca expuso que la legisladora no precisó la institución bancaria que le otorgó el financiamiento y que, pese a dicho crédito, actualmente declara vivir en una casa rentada y no contar con bienes inmuebles ni vehículos a su nombre.

El informe también señala inconsistencias con declaraciones previas, ya que en 2017 Sasil de León reportó la posesión de dos casas adquiridas en 2006 y 2012, cuyo destino no se aclara en su registro actual. A estos señalamientos se suman episodios relacionados con un estilo de vida ligado a artículos de lujo, como joyería de alto valor y prendas que generaron polémica en redes sociales, lo que volvió a encender el debate sobre la congruencia entre el discurso de austeridad morenista y la realidad patrimonial de algunos de sus representantes.