POR SU MAYORÍA CALIFICADA MORENA HACE PURAS MARRANADAS Y YA REFORMÓ EL 70% DE LA CONSTITUCIÓN: JAVIER LOZANO

Durante una entrevista para el programa televisivo Atypical Teve, el abogado y exsenador Javier Lozano expuso que Morena puede por su propia voluntad al tener mayoría calificada, reformar o tocar el 70% de los artículos de la Constitución, es decir, “por eso pueden hacer todas estas marranadas”, y en el Senado creó una supremacía artificial que es un auténtico golpe de Estado mediante @m£naz@s.

Tras aclararle a Lenia Batres que no son ciento noventa y tantos, sino 136 los artículos modificados, el exservidor público explicó que los morenistas, “en lugar de tener el 54 por ciento de las curules de la Cámara de Diputados, tienen el 74, mientras en el Senado las dos terceras partes ‘artificiales’, que es un auténtico golpe de Estado, mediante ‘estrategias’ basadas en, por ejemplo: ‘Yunes, cómo estás, ¿cómo andan tus órdenes de aprehensión hermano?; oigan ustedes del PRD, ya se quedaron sin partido ¿verdad?, ¿se quieren venir para acá?; y oye tú, el de Movimiento Ciudadano, que a tu papá lo acaban de agarrar en Campeche, ¿verdad?, ¿quieres irlo a ver?’.

Así hacen con la Constitución el llamado “plan C” anunciado el 5 de febrero de 2024 en Palacio Nacional por López Obrador, y por eso “pueden hacer todas estas marranadas, y les digo que la única misión para 2027, la más importante de todas, es quitarle (a Morena) la mayoría calificada en el Congreso de la Unión”.