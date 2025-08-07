PIDE EL PVEM CASTIGAR CON CÁRCEL Y MULTAS A MUJERES QUE ATRIBUYAN FALSAS PATERNIDADES

Basado en un estudio británico que indica que 1 de cada 50 hombres ha sufrido falsa paternidad, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) planteó la propuesta sin precedentes de adicionar un nuevo delito en el Código Penal Federal, para castigar a las mujeres que atribuyan falsamente un hijo menor a un hombre que no sea su progenitor biológico con fines lucrativos.



La iniciativa fue encabezada por el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, y ya genera debate en los ámbitos legislativo y social.



La propuesta busca añadir el artículo 390 Ter al Código Penal Federal, y de acuerdo con el texto legislativo, estas conductas serían penadas con: Uno a cinco años de prisión; multas equivalentes a entre 100 y mil días de salario mínimo (de 27 mil 880 a 278 mil 800 pesos); y obligación de reparar el daño económico causado, incluyendo el reembolso de pensiones alimenticias pagadas por un hombre engañado.



Además, se tipifican dos escenarios específicos: registrar o intentar registrar a una persona atribuyendo falsamente la paternidad a un hombre que no corresponde, y usar la existencia de un menor para ocultar, transferir o adquirir bienes o ingresos económicos en perjuicio de otra persona.



Cabe señalar que las críticas principales en redes sociales a esta propuesta, giran en torno a posibles consecuencias discriminatorias hacia mujeres y personas gestantes, así como a las implicaciones en casos legítimos de disputas de identidad o filiación. Además, se cuestiona si una sanción penal es la vía adecuada para resolver dichas controversias.