PIDEN DEJAR ATRÁS LOS CONFLICTOS POLÍTICOS ENTRE LOS GOBIERNOS Y PRIORIZAR LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía López, exhortó a dejar atrás los conflictos políticos entre los distintos niveles de Gobierno y priorizar las necesidades de los ciudadanos.



Criticó que con el actual Gobierno del Estado se haya detenido la colaboración con el Municipio en servicios públicos que históricamente había respaldado, como el bacheo, la limpieza del malecón y los trabajos de asfalto. “Antes se escuchaba el sonido del asfalto en las calles, ahora parece que por un conflicto político el Gobierno Estatal se ha retirado por completo”, lamentó.



Armentía López recordó que el programa Garra Jaguar, promovido por funcionarios para destinar sueldo a tapar baches, fue una estrategia mediática más que una solución de fondo.

No es momento de echar culpas, y a basta de pleitos y de enfrentamientos. La ciudadanía está cansada, porque los políticos se van en tres o seis años, pero quienes se quedan enfrentando los problemas diarios son los campechanos, aseveró.



El diputado mocista instó a los gobiernos Estatal y Municipal a sentarse a dialogar y coordinar acciones conjuntas para resolver los problemas del Estado, como ocurrió con el Tren Ligero.