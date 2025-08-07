jueves, agosto 7, 2025
EE.UU. OFRECE 50 MILLONES DE DÓLARES POR NICOLÁS MADURO Y LO LIGA AL CÁRTEL DE SINALOA

Publicad0rTelemar

En un comunicado difundido este jueves, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que lleve al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro.


La cifra duplica los 25 millones ofrecidos anteriormente por el Departamento de Estado. En su intervención, Bondi lo acusó de aliarse con organizaciones criminales y terroristas —entre ellas el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles— para traficar drogas mortales y fomentar la violencia en territorio estadounidense.


La Drug Enforcement Administration (DEA) habría confiscado 30 toneladas de cocaína vinculadas al entorno de Maduro, incluyendo casi siete toneladas directamente atribuidas a él, recurso que, según las autoridades, sirve como fuente principal de ingresos para los carteles en Venezuela y México.

