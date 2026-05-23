EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 23 MAYO DE 2026

SANSORES ENCUBRE DESVÍOS DE CARLOS AYSA.

Este jueves nuevamente vincularon a proceso al ex subsecretario de Obras Pública, Álvaro Buenfil, junto con otros dos exfuncionarios de la pasada administración estatal, por el presunto desvío de recursos destinados a la construcción de la Ciudad Administrativa que hoy alberga las lujosas oficinas de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez.

Pese a que la autoridad no presentó “pruebas contundentes” como las que Layda Sansores recomendó a Claudia Sheinbaum exigir en el caso del narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el corrupto juez que atendió la audiencia decidió vincular a proceso a los inculpados, como ha ocurrido en todos los casos contra periodistas críticos y exfuncionarios estatales.

Habrá que preguntar a la “honesta” Layda Sansores, ¿por qué insiste en perseguir a exfuncionarios de bajo rango y encubrir al verdadero responsable, el Judas paliceño Carlos Miguel Aysa González? ¿Además de la embajada que le otorgó Morena en agradecimiento por traicionar al PRI, también le garantizaron impunidad? ¿O será porque parte de los millones perdidos en esa obra fueron a parar a la campaña de Sansores?

LAYDA SANSORES ES LA NUEVA LADY CARTIER.

El editorialista Manuel Gutiérrez García, en su Picadillo Circus, presenta a “la dama Jaguar… célebre por su apariencia singular, resultado de algunos accidentes de cirugía plástica… que no se hace chiquita ante ninguna buchona… La versión femenina de Chucky… usa más joyas que la tigresa Irma Serrano en sus buenos tiempos… pero niega que en su función busque los lujos…”

Gutiérrez García recuerda que Sansores “creció al amparo del poder y en su momento supo cambiar al Movimiento de Regeneración en 2018, que no regeneró otra cosa que la corrupción en mayor escala… Ha gobernado con estilo y elegancia de Cartier… mientras las carencias ancestrales de Campeche siguen tan vigentes… Cuando termine su gestión pública podrá exiliarse en París porque las grandes marcas de moda la necesitan”.

Manuel Gutiérrez ironiza que Layda declaró “que no tenía dinero ni para pagar la luz… pero su cuello gracioso está adornado por una pieza de 600 mil pesos y súmele el reloj pulsera… la pulserita es probable que pueda servir para pagar la luz del estado, porque tiene 32 diamantes y una piedra granate, según periodista que conoce de joyería”. Lo que se ve, no se juzga. Ni cómo defender a Sansores. Ánimo Campeche, solo restan 480 días de peste sansorista.