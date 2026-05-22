EN MORENA MIENTEN, ROBAN Y SON NARCOPOLÍTICOS: NELLY MÁRQUEZ

-“CON SU PROPUESTA PARA IMPEDIR CANDIDATURAS LIGADAS AL CRIMEN ORGANIZADO, SHEINBAUM INTENTA TAPAR CON EL DEDO MEÑIQUE LA ENORME CORRUPCIÓN”

La exdirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Campeche, Nelly Márquez Zapata, afirmó que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir candidaturas vinculadas con el crimen organizado, es un intento por tapar con su dedo meñique la enorme corrupción que tiene Morena rumbo al proceso electoral de 2027, pero no lo va a lograr, porque además de ser corruptos, mienten, roban y son narcopolíticos.

El partido Morena está embarrado de narcopolíticos en el poder, tanto gobernadores como diputados, alcaldes, etcétera, e incluso la presidenta estuvo casada con uno de los que agarró sobres en el Gobierno de la Ciudad de México, supuestamente para llevarla a ella e hijos a Europa, entonces este partido es la corrupción más espeluznante que ha tenido este país en las últimas épocas teniendo a AMLO como jefe, y aunque quieren seguir engañando, el pueblo ya se dio cuenta.

Márquez Zapata consideró muy difícil rescatar al país de esta situación debido a la pérdida de credibilidad internacional, y hoy es el Colombia de los 90: bandidos, corruptos y narcos.