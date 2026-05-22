Magistrados a prueba

Se entiende el pánico de la gobernadora y sus asesores. Lo que no está bien es que lo demuestren y que sean tan obvios, púes el mensaje que envían es que las tendencias actuales no los favorecen…

Llama mucho la atención el excesivo interés que ha mostrado el Gobierno de la señora Sansores, sobre la resolución del amparo que promueve el exalcalde mocista Eliseo Fernández Montufar, para rebatir la inhabilitación por 20 años que instancias judiciales estatales le impusieron para aspirar a cargos públicos.

La verdad de las cosas es que aquí y en China, esa prohibición judicial, es un claro ejemplo de represión política, y de la aplicación de las leyes por motivaciones electorales.

La gobernadora Sansores necesita tener a Eliseo Fernández fuera de las boletas de cualquier elección, porque sabe que representa una alta posibilidad de derrota para los candidatos de Morena. Ya en 2021, en los comicios para gobernador. Eliseo le ganó a Morena y a su candidata Layda Sansores, quien tuvo que colgarse de los votos de su aliado el PT para evitar la debacle.

La decisión de utilizar al Poder Judicial de Campeche para inhabilitar políticamente a Eliseo, tuvo como finalidad evitar que pudiera llegar al Senado. Y es claro que si no lo hubieran borrado de la boleta mediante las absurdas e inmorales decisiones de los jueces estatales, habría arrasado en esa elección y en estos momentos estuviera en una posición prelectoral imparable.

El solo hecho de que Eliseo y Movimiento Ciudadano se mantengan en las preferencias ciudadanas, a pesar de que el primero se encuentra lejos de Campeche y no le han permitido trabajar su candidatura, es algo digno de análisis y es la causa del pánico que padece la gobernadora y sus asesores.

Si por ellos fuera, la inmoral decisión de los juzgadores locales para inhabilitar por 20 años a Eliseo Fernández ya habría sido ratificada por los juzgados federales. Pero el tema es tan complejo, y tan sensible políticamente, que los magistrados han pedido más tiempo para resolver.

Ese lapso fue aprovechado por los medios leales a la gobernadora para difundir masivamente que Eliseo sigue inhabilitado y que no podrá competir por la gubernatura. Algo que solo es medianamente cierto.

Pero se entiende el pánico de la gobernadora y sus asesores. Lo que no está bien es que lo demuestren y que sean tan obvios, púes el mensaje que envían es que las tendencias actuales no los favorecen, y que si el excandidato mocista se incorpora de lleno a una precampaña en forma, les va dar una felpa electorales de dimensiones antológicas.

En Movimiento Ciudadano hay confianza de que la justicia va imperar tarde o temprano, y que eliseo será su candidato al Gobierno del Estado. En Morena y en Palacio tienen las velas encendidas para que los magistrados federales mantengan la inmoral inhabilitación.

El riesgo es que la gobernadora Sansores qu9iera cobrarse lo que su Gobierno gastó para que estos magistrados judiciales que analizan el caso, lleguen a los cargos que actualmente ocupan. Así que será su prueba de fuego para saber si se inclinan por el respeto a la ley, o se someten al capricho de una gobernadora arbitraria.