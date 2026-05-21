PROTEGIDO Y ALIADO POLÍTICO DE PABLO ES DETENIDO OTRA VEZ POR EXTORSIÓN

Circula en redes.- Por enésima ocasión, Luis Fonseca Hernández fue detenido por policías estatales, pues los municipales no lo hacen porque el alcalde Pablo Gutiérrez lo protege, tras ser acusado de extorsión por un ciudadano, y junto con 2 personas más fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Como antecedente, el 7 de enero de 2022, Fonseca Hernández fue detenido por extorsionar a un ciudadano haciéndose pasar como inspector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Carmen, y el caso fue tan escandaloso, pues no era la primera vez, que el mismo Gutiérrez Lazarus publicó un post donde lo señalaba como “estafador” y pedía a la gente no caer en su engaño, pero casi de inmediato hizo las paces con él.

Para la campaña de reelección del edil en 2024, Fonseca y toda su familia hizo proselitismo por él.

Luego, el miércoles 19 de febrero de 2025, la Policía Estatal Preventiva lo detuvo otra vez tras denuncia del ciudadano Juan N., quien expuso que cuando se apresuraba a meter a su casa la grava y arena que compró, llegó este personaje a exigirle 3 mil pesos si no quería que Desarrollo Urbano del Municipio lo multara con 10 mil pesos, mientras un cómplice le tomaba fotos a él y a su domicilio para intimidarlo, y le pagó.

En su declaración ante la PEP, la víctima precisó que entregó 1,500 pesos, y que Fonseca Hernández enviaría más tarde a su “ayudante” por el dinero faltante. No obstante, lo que encontraron al regresar, fue la cárcel.

En el caso más reciente, ocurrido el lunes 18 de este mes de mayo, la Policía de Campeche volvió a detenerlo, junto con 2 cómplices, tras reporte de presuntos actos de extorsión en agravio de una persona.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana desplegó operativo de búsqueda y seguimiento en el Fraccionamiento Reforma, en la Isla, e identificaron el vehículo donde iban los acusados, a quienes detuvieron.

Con información de Visión Política Noticias.