SIN LUZ DESDE HACE UN MES EL KÍNDER “ISLA DE TRIS” POR MEDIDOR “FANTASMA”: AURORA CEH; ALUMNOS TOMAN CLASES EN LÍNEA

-BAJA DRÁSTICA EN MATRÍCULA PONE EN RIESGO PERMANENCIA DE GRUPOS Y DEL PERSONAL DOCENTE

Ciudad del Carmen.- La supervisora de la zona escolar 027, Aurora Ceh Reyna, confirmó que el Jardín de Niños “Isla de Tris”, afectado por la suspensión del servicio eléctrico, mantiene clases en línea desde hace aproximadamente 1 mes, debido a una situación jurídica y administrativa relacionada con un problema detectado desde el año 2020 en el suministro de energía eléctrica.

Explicó que la Secretaría de Educación ya atiende el caso, luego de detectarse que el medidor instalado en el plantel no coincide con el registrado oficialmente ante la dependencia, situación que derivó en observaciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la posterior suspensión del servicio. Entonces, ¿quién lo instaló y a quién le pagaron?, cuestionó.

Señaló que, aunque el problema se originó hace varios años, durante todo ese tiempo el plantel continuó pagando el servicio eléctrico, por lo cual ahora corresponde a la Secretaría esclarecer qué ocurrió y buscar una solución legal y administrativa.

La supervisora indicó que, ante las altas temperaturas y la falta de ventilación en las aulas, se decidió suspender las clases presenciales para evitar riesgos de golpes de calor entre los menores, recordando que ya se presentó un caso en otro jardín de niños.

Reconoció que existe resistencia por parte de algunos padres de familia e incluso inquietud dentro del personal docente, ya que consideran que los niños aprenden menos en línea, pero reiteró que no existe otra alternativa mientras el plantel permanezca sin electricidad y sin condiciones adecuadas para recibir a los alumnos.

Finalmente, detalló que el jardín de niños cuenta actualmente con apenas 76 alumnos, cuando antes tenía matrícula de hasta 180, y advirtió que esta baja pone en riesgo la permanencia de grupos y del personal docente.