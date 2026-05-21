PRÉSTAMO INCORPORA AHORA COMPRA DE BIENES MUEBLES Y MECANISMOS COMO CAPS COSTARÍAN $100 MILLONES MÁS: ARMENTÍA; “YO NO JALO CON ESO”

Al recalcar que desde diciembre su bancada advirtió irregularidades en la solicitud de préstamo por 1,000 millones de pesos presentada por el Gobierno del Estado, que las correcciones no fueron suficientes y que al regresar el tema al Congreso, fueron incorporados conceptos ambiguos relacionados con la compra de bienes muebles como camionetas, el diputado Pedro Armentía López sentenció: “Yo no jalo con eso, yo no sigo con eso”.

En entrevista para un programa, criticó que en un anexo se estableciera que los recursos “preferentemente” se usarían en ciertos rubros, lo que consideró una redacción sin obligación real, y rechazó la inclusión de mecanismos financieros conocidos como Caps o fondos de cobertura, pues podrían costarle al Estado de Campeche alrededor de 100 millones de pesos adicionales.

El legislador naranja explicó que la propuesta no cumplía con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley de Disciplina Financiera, porque contrataba deuda en 2 ejercicios fiscales, ante lo cual Movimiento Ciudadano propuso modificaciones para que el crédito tuviera destino específico en campo, salud y obra pública productiva, además de establecer tasa fija y eliminar referencias a UDIS.

Armentía López cuestionó además que el crédito pretendiera pagarse únicamente con participaciones federales, cuando el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera permite utilizar ingresos excedentes para obra pública productiva, fondos de pensiones y pago de deuda pública.