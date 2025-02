SHEINBAUM LE DARÁ UN BALAZO A CARMEN CON SU INICIATIVA DE BORRÓN Y CUENTA NUEVA A DEUDA DE PEMEX: ARMENTÍA

El diputado federal de Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Armentía López, expresó su rechazo a la iniciativa de ley que permitiría a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) eliminar deudas, bajo el argumento de inviabilidad financiera, lo que cual no sería justo, sino un balazo para Ciudad del Carmen.

Lo tengo que dejar muy claro, aseveró, el expresidente Andrés Manuel no cumplió la promesa de llevar las oficinas de Pemex a Carmen, y hoy Claudia Sheinbaum lo único que está dando con esta iniciativa, que espero se vote en contra en el Senado y en la Cámara de Diputados, es decirle a los proveedores carmelitas que se olviden de sus deudas, porque si la petrolera puede eliminarlas si no tiene dinero para pagarles, es decir, borrón y cuenta nueva.

Nosotros, continuó Armentía López, desde el 27 de octubre pasado fuimos la primera bancada que exhortó para que Pemex le pagara a los proveedores de Carmen, y después de muchas pláticas y reuniones quedó en pagar pero en diciembre sólo liquidó el 10% de la deuda y que antes de marzo concluirían los pagos, pero con esta iniciativa capaz y ya no reconoce esos adeudos.

El diputado también señaló que otro tema alarmante es que a esos empresarios no les han dejado facturar el 70% de la deuda no reconocida, y otro tema delicado que ellos tiene miedo a declarar es que no les han renovado los contratos de este año.

No sólo no es les pagan, sino ahora no tienen la certeza de que les renovarán esos contratos para seguir prestando el servicio, recriminó Armentía López, e hizo un llamado a la unidad, más allá de ideologías políticas, para respaldar a los empresarios de la Isla y exigir que les paguen.

