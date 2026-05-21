FRACASAN NEGOCIACIONES; HUELGA EN MOYEL SEGUIRÁ ESTE VIERNES

Hopelchén.- Luego de varias horas de diálogo entre directivos de la Maquiladora Moyel, representantes sindicales y personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, no se alcanzó ningún acuerdo con los trabajadores de la empresa textil.

Ante la falta de consenso, más de 500 obreros regresaron a sus comunidades y anunciaron que este viernes continuarán con la huelga de manera pacífica en su horario habitual de entrada.

Los trabajadores mantienen su exigencia de recibir un reparto de utilidades acorde con sus años de antigüedad. Aseguran que en años anteriores recibían montos mayores y que actualmente la empresa pretende entregar únicamente mil 100 pesos.