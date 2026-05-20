EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 20 DE MAYO DE 2026

TENEMOS LA PEOR PÉRDIDA DE EMPLEOS FORMALES.

A nivel nacional, las aberrantes políticas económicas, laborales y judiciales de López Obrador y Claudia Sheinbaum ocasionaron una masiva fuga de inversiones y el cierre de miles de negocios. Esto se refleja en la pérdida de empleos formales en 20 estados del país y adivine usted ¿qué gobernadora ha sido la más incapaz para atraer inversionistas y crear empleos formales? Claro, Layda Sansores.

El Gobierno de Todos los Sansores heredará un Campeche en ruinas, con la peor crisis económica de su historia ocasionada por sus nulas estrategias de atracción de inversión y por favorecer mayormente a proveedores foráneos, ocasionando el cierre de innumerables comercios locales. Layda Sansores ha hundido la entidad en un imparable decrecimiento, por lo que no es casualidad que registremos la peor pérdida de empleos formales, sino consecuencia de sus nefastas decisiones.

El deterioro económico, laboral, judicial, en seguridad, salud y educación que tenemos, son el reflejo de los resultados del gobierno de Layda Sansores, que como no ha hecho nada, ahora pretende vender la idea de que ha sentado las bases para crecer. Mentiras, mentiras y más mentiras. Sin duda, fue lo peor que le pudo pasar a Campeche, que no la eligió. Llegó por asalto, gracias a la traición del Judas de Palizada, Carlos Miguel Aysa González, que hipotecó la entidad a cambio de una embajada.

CUANDO HAY CORRUPCIÓN, EL DINERO NO ALCANZA.

El reclamo de Layda Sansores de que no hay dinero para pagar la luz recibió pronta respuesta de la presidente Claudia Sheinbaum: “cuando no hay corrupción, el dinero alcanza”. Y el Gobierno de Todos los Sansores, que ha recibido más de 130 mil millones de pesos en sus casi 5 años debe ser corrupto hasta la médula, pues no se ven reflejados en ninguna obra.

Peor aún es leer que Layda Sansores pretende endeudar Campeche con mil millones de pesos, los cuales tendremos que pagar en los próximos 20 años. Ella se largará dentro de 483 días con las bolsas repletas de dinero y joyas Cartier, y dejará la entidad con más pobreza, mayor endeudamiento, con un poder judicial secuestrado para servir a sus intereses y en una grave crisis de inseguridad. La señora es una corrupta esférica, desde cualquier ángulo se le nota.

Pero la presidente Sheinbaum también se disparó en el pie, pues bajo su mandato a Pemex no le alcanza para pagarle a los proveedores, hay desabasto de medicamentos en los hospitales porque no le paga a las farmacéuticas, aumentó estrafalariamente la deuda pública al pasar de 17 a 20 billones de pesos y la deuda externa que era de 125 mil millones de dólares ya supera los 154 mil mdd. Si tampoco le alcanza el dinero, es porque su gobierno también es corruptísimo.