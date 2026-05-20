EN CRISIS EL TRANSPORTE URBANO DE CARMEN POR COMPETENCIA DESLEAL Y TARIFAS CONGELADAS: JESÚS SOLÍS; ¿Y EL PISO PAREJO?

-“PABLO PERJUDICÓ AL SERVICIO TRADICIONAL CON SUS UNIDADES DE AMOR POR CARMEN”

El presidente del Servicio Único de Transporte Urbano Municipal (Sutucar), Jesús Fernando Solís Montañés, advirtió que el transporte urbano de Carmen enfrenta una situación crítica por la competencia desleal provocada por unidades irregulares, falta de ajuste al pasaje, plataformas y nuevos sistemas de movilidad que operan sin cumplir obligaciones legales, y criticó al Gobierno Estatal por no regularizar para que haya piso parejo.

Explicó que desde hace 2 años externaron su inconformidad por la operación de las unidades de Amor por Carmen, las cuales no cuentan con concesión formal y son toleradas por las autoridades estatales, y consideró que en este año que le queda a la gobernadora Layda Sansores se vayan a solucionar cosas, pues vienen las elecciones.

“Nosotros no podemos hacer más que elevar nuestra inquietud y nuestro malestar ante la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), porque ellos son quienes regulan el transporte, y Amor por Carmen carece de concesión y aun así opera”, aseveró.

Solís Montañés afirmó que la competencia desleal proviene también del crecimiento de combis, tricitaxis y aplicaciones privadas, que no pagan nada, mientras los concesionarios siguen cumpliendo con pagos de seguros, tarjetones, antidoping y otros. “Nos están ahorcando”, exclamó.

El líder transportista reconoció que las unidades urbanas han envejecido por falta de recursos para renovarlas, lo que atribuyó a los bajos ingresos y al “congelamiento” de la tarifa durante más de 14 años.

La tarifa real del transporte urbano debería ubicarse entre 15 y 20 pesos, y si el pasaje hubiera aumentado 2 pesos cada 2 años, como establece la ley, costaría entre 18 y 20 pesos y no habría ese problema, expuso.

Acusó al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus del tema regulatorio, pues la creación y expansión de “Amor por Carmen” afectó severamente al transporte tradicional. “Él camina hacia adelante sin ver a quién perjudica, y en este caso nosotros fuimos los perjudicados”, recriminó.