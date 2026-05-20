CIRCULAENREDES: “CÍNICA”, “¿Y LA PLAYA PRIVADA SE LA REGALÓ SANTA?”, “YA NADIE TE CREE” Y “NO TIENE VERGÜENZA”, LE RESPONDEN CIBERNAUTAS A LAYDA

CIRCULA EN REDES.- “Cínica”, “¿Y la playa privada se la regaló Santa..?”, “No lo ha comprado, todo es robado”, “Layda, ya nadie te cree” y “Se autorregala las cosas con el dinero del pueblo”, son algunas respuestas de cibernautas a Layda Sansores tras afirmar que se ha conducido como una gobernadora honesta y que no ha comprado siquiera un puño de tierra.

Hubo cuestionamientos como: “¿Y ahora no está presumiendo las prendas regaladas? El miedo no anda en burro”, también ironías: “¿Será Día de los Santos Inocentes? Jajaja” y “La transparencia no se presume, se demuestra…”, “13 mil millones con observaciones en la cuenta pública 2023, ¿quién se robó ese dinero?”, y la afirmación: “Esta señora sí que no tiene vergüenza”.

Un cibernauta sentenció: “Explicación no pedida, acusación manifiesta, o cuando alguien se esfuerza demasiado por dar explicaciones no solicitadas, despierta sospechas de que oculta o se siente culpable”, otro preguntó con ironía: “¿Y la playa privada se la regaló Santa o el ratón de los dientes?”, y uno más dictaminó: “Es una cínica”.

Las muestras de rechazo se hicieron patentes con comentarios como: “No se mordió la lengua el alacrán”, “Ahora resulta que renta casa… con el debido respeto, el pueblo te saluda”, “Ni el pelo es real… Ora que honesta”, “…Se le cayó su lengua…”, “…Todo lo factura, nada paga ella pero sí está a su nombre, por eso dice que se lo regalan… se autorregala las cosas con el dinero del pueblo”, “Síiii chisssmooosaaa”, y “Esos regalitos a cambio de favores, no creo que por ser buena samaritana… El pez por la boca muere, no piensa lo que dice”.

Hubo quienes se expresaron con sorna o burla: “¿Y ese charco de líquido hemático?… Perdón, es que se mordió la lengua verdad?”, “No lo ha comprado…. Jajajaa, todo es robado”, “No ha comprado terrenos pero bien que se autorrenta sus edificios en el centro para hacerlos dependencias”, “Layda, ya nadie te cree”, “¿Y la playita?”, “Creo que se mordió la lengua, pero en vez de que le sangrara, le sangró el pelo”, y “Ya que se vaya saldrán sus trapitos…”.