OPINIÓN: DE RODRÍGUEZ A CARPIO: PEMEX CAMBIA DE CAJERO, CARMEN SIGUE SIN COBRAR | POR: GUILLERMO DEL JESÚS PADILLA SIERRA

Pemex tiene nuevo director. Juan Carlos Carpio Fragoso sustituye a Víctor Rodríguez Padilla por orden de Claudia Sheinbaum. Es el tercer director general en menos de 3 años. Pero en Ciudad del Carmen la pregunta es otra: ¿cambia algo para los 97 mil millones que Pemex debe aquí?

De perfil Financiero, no petrolero

Carpio era el director de Finanzas de Pemex. Antes fue operador financiero de Luz Elena González en la CDMX. No viene del pozo ni de la plataforma. Viene de las hojas de Excel. Su misión declarada: “fortalecer la posición financiera de la empresa y su sostenibilidad”.

Traducido a carmelita: viene a cuadrar números, no a pagar facturas. Y las facturas de Carmen suman 97 mil millones por obras y servicios ya realizados en 2024.

Rodríguez Padilla se va diciendo que redujo la deuda financiera en 23,000 millones de dólares. Aun así, Pemex perdió 45,993 millones de pesos solo en el primer trimestre de 2026. Sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo.

Mientras, en Carmen, esa deuda ha provocado la quiebra de más de 60 empresas locales: transportistas navieros que ya remataron sus lanchas y despidieron tripulaciones, compañías de mantenimiento costa afuera que bajaron la cortina y dejaron a técnicos sin empleo, constructoras que abandonaron obra pública por falta de pagos, hoteleros y restauranteros que cerraron porque el circulante se secó, y proveedores de avituallamiento que hoy deben hasta el diésel que fiaron.

No hay circulante, hay desempleo, hay inseguridad. El abandono es atávico, pero la deuda es nueva: la generó la 4T.

Carpio dijo que su prioridad es “dar continuidad operativa” y “afianzar la eficiencia”. También reconoció a los trabajadores como “el mayor activo”.

¿Y los proveedores? ¿Y las empresas quebradas? ¿Y las familias sin ingreso? De eso no habló. La eficiencia que buscan es para Pemex, no para Carmen. La continuidad operativa es para extraer, no para pagar.

Lo que Carmen necesita escuchar si de verdad quiere “justicia energética”, Carpio tiene que empezar por saldar la cuenta con Campeche. Son 97 mil millones. Es la reactivación económica que Sheinbaum no trajo en su visita de leche.

No necesitamos otro financiero que administre la miseria. Necesitamos un director que entienda que sin Carmen no hay Pemex, y que sin pagos no hay paz social.

Cambiaron al director, pero no el guion. Carpio llega a cuidar los números de Palacio, no las deudas con el pueblo. En Carmen ya no queremos discursos de “soberanía energética” mientras nos hunden en la quiebra.

Señor Carpio: su primera prueba no está en la Torre de Pemex. Está en la calle 56, en el Puerto Industrial, en los muelles vacíos de Ciudad del Carmen, donde las oficinas de los proveedores cerraron por falta de pago.

Si viene a lo mismo que los anteriores, ahórrese el viaje. Si viene a pagar, aquí lo esperamos. Con facturas en mano y paciencia agotada.

Porque Carmen ya le dio el petróleo a México. Ahora México le debe el dinero a Carmen. Y las deudas, director, se pagan.