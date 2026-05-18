HAY NARCOESTADO EN MÉXICO, DENUNCIA LA FUNDACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TEXAS

-“Cárteles y elementos del Gobierno mexicano operan en simbiosis consciente y voluntaria en importantes sectores económicos como la agricultura, la ganadería, el transporte y el comercio”

El investigador senior de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, Amand Blair, afirmó que “México ocupa ahora el primer lugar en el mundo en mercados criminales y el tercero en criminalidad general entre 193 países”.

Y aseveró: “Texas se enfrenta a un narcoestado cada vez más autocrático, donde los cárteles y elementos del Gobierno Mexicano operan en simbiosis consciente y voluntaria en importantes sectores económicos como la agricultura, la ganadería, el transporte y el comercio”.

Amand Blair señaló que el rebrote del gusano barrenador del ganado en México, que amenaza a los hatos en Texas, es producto de la acción de los cárteles.

“Más de 800 mil cabezas de ganado de América del Sur y Central son trasladadas a México a través de la frontera con Guatemala, y los cárteles blanquean ese ganado usando documentación veterinaria falsificada y redes logísticas corruptas”, subrayó.