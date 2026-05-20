LAYDA NO HA CUMPLIDO SUS PROMESAS DE APOYAR AL CAMPO, DENUNCIAN EJIDATARIOS DE ESCÁRCEGA; “ESTAMOS HARTOS”

-DESDE QUE INICIÓ SU ADMINISTRACIÓN, CADA AÑO LE ENTREGAMOS SOLICITUDES PERO NO CUMPLE COMPROMISOS

Ejidatarios de Escárcega encabezados por Ernesto Gómez Mateo, llegaron al Palacio de Gobierno para expresar que están hartos de las promesas sin cumplir de la gobernadora Layda Sansores, a quien desde que inició su Administración le han enviado cada año solicitudes de apoyo, en especial la construcción de caminos cosecheros, sin que hasta el momento se concreten sus ofrecimientos y compromisos.

Y recalcaron: “Estamos hartos de puras promesas y nada de cumplimiento, como las solicitudes entregadas desde que entró la gobernadora Layda Sansores para construir caminos cosecheros”.

Se supone que la 4T es para apoyar al campesino, pero no recibimos nada, sólo nos mandaron a trabajar para hacer brechas donde iban a pasar los caminos pero ahí quedó, recriminaron, y revelaron que llevaban una solicitud más.

En su mayoría productores de maíz, expusieron que desde que entró la gobernadora, cada año han metido solicitudes pero hasta el momento no obtienen respuesta, y lo mismo con el alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, quien les prometió enviarles este mes una máquina para arar tierra y hasta ahorita no ha llegado.