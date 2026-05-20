GOLPE A LAS REMESAS DE MÉXICO: LUIS CÁRDENAS; ORDENA TRUMP A BANCOS INVESTIGAR LAS TRANSFERENCIAS DE MIGRANTES

En una publicación difundida en sus redes sociales, el periodista Luis Cárdenas dio a conocer lo que calificó como un golpe a las remesas de México: el presidente Donald Trump firmó un decreto que obliga a los bancos a investigar las transferencias de migrantes.

La orden, fechada el 19 de mayo de 2026, instruye al Departamento del Tesoro a emitir en los próximos 60 días un aviso formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con: transferencias transfronterizas de bajo monto, el uso de plataformas de pago entre particulares y patrones de retiros o depósitos repetitivos en montos pequeños.

Documento original: https://www.whitehouse.gov/…/restoring-integrity-to…/