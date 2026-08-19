Esa bola de inútiles que se dicen funcionarios del Gobierno creen que criticarlos es atentar contra el Estado, o es no querer a nuestra tierra, cuando los que de verdad han traicionado a su pueblo son ellos…

–“Ahora resulta que ejercer la función legislativa de fiscalizar y exigir cuentas claras, es casi traición a la patria, se quejó el bolero don Memín, ante el lloriqueo del Gobierno de Cuarta tras las comparecencias de la semana pasada. Nos han salido con el discurso barato de que solo vemos las cosas malas, y que con esa actitud “no queremos a su Estado, ni el progreso ni el desarrollo”.

–“Hasta vergüenza da que quieran defender a funcionarios incompetentes como la doñita de cabello teñido de guinda encargada de la promoción turística. Su gestión ha sido un fracaso, y eso no lo va cambiar ni aunque las organizaciones empresariales publiquen mil desplegados diciendo lo contrario. Son tan malos y llorones que no tienen ni el valor de aceptar cuando hacen las cosas mal” se quejó doña Chela.

–¿Y qué me dicen del Memito, director del Instituto de la Juventud, que ni siquiera acudió a comparecer que porque le dio un ataque de diarrea?, cuestionó con sarcasmo don Julián. Pues claro que se estaba cagando de miedo y por eso evadió su obligación de dar la cara ante los diputados. Si a eso le agregamos que su gestión ha sido un fracaso, al igual que la de la señora de Turismo, pues entonces podemos entender porqué estos chamacos wixones están siendo defendidos por las páginas matraqueras al servicio del Gobierno”.

–“Yo lo que percibo, dijo el poeta Casimiro, es que pervive esa tentación absolutista del rey Luis XIV de que “El Estado soy yo”, porque esa bola de inútiles que se dicen funcionarios del Gobierno creen que criticarlos a ellos es atentar contra el Estado, o es no querer a nuestra tierra, cuando los que de verdad han traicionado a su pueblo son los que llegaron al poder ofreciendo un cambio, pero terminaron siendo peores que todos sus antecesores”, lamentó.

–¿A ver, inquirió el bolero don Memín: ¿querer a nuestro estado es irse de vacaciones a Europa a gastar dinero en las tiendas más exclusivas en lugar de rendir un informe de gobierno en forma y con cuentas claras? ¿Querer a nuestro estado es llenar su gabinete con foráneos desplazando a los locales, y para colmo no dar resultados en ningún lado? ¿Querer a nuestro estado es mantener como jefa de la policía a una guanajuatense inepta e ineficiente que además, ha creado una red de corrupción en su secretaría, la cual ya expandió incluso hasta la fiscalía? Que no mientan, que no tergiversen las cosas. Son ellos los que han fallado, solamente que ahora el pueblo no se queda callado y le señala duro y directo cada una de sus torpezas”.

–“De pena ajena lo que hacen estos chamacos que llegaron al poder sin experiencia ni capacidad. Y lo peor, reconociendo, en el caso de la doñita de cabello teñido de guinda, que no tenía conocimiento del sector a donde la pusieron. Lo chistoso es que el vocerito oficial la Chacha Walas, cree que la defiende cuando reconoce que él tampoco es periodista, y sin embargo lo pusieron en el cargo. Pues con razón su jefa, la Tía gobernanta tiene una reputación por los suelos, si se rodea de puros ineptos. De plano que ya no dan una, y por eso mismo deben renunciar” exigió.