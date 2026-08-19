ARREMETE SHEINBAUM CONTRA EL MEDIO DERECHA DIARIO POR “POTENCIAR NOTICIAS CON ROBOS PAGADOS”

Durante su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al portal crítico de noticias Derecha Diario Mx de “potenciar noticias en las redes sociales vinculadas a muchos robots, muchos bots, mediante dinero para hacer ‘como una opinión’, como si eso fuera lo que piensan las personas, pero no”.

Son, continuó la mandataria federal, nodos que publican algo que en general es mentira u ofensa, y a partir de ahí se genera una ola de publicaciones pagadas.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín opinó: “La presidenta Claudia Sheinbaum ataca a Derecha Diario MX por exhibir a la 4T. Insiste en que quienes la cuestionan no son personas, sino ‘robots pagados’. Así descalifica toda voz que incomoda al Gobierno, y quiere imponer una sola realidad: la suya”.