miércoles, agosto 19, 2026
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4 ENFERMERAS PARA 11 BEBÉS GRAVES, LA CRUDA REALIDAD EN NEONATOLOGÍA DEL NUEVO HOSPITAL O’HORÁN DE YUCATÁN, DENUNCIAN

Tras el anuncio oficial de que la atención en el sector salud mejoró con el nuevo Hospital O´Horán, en Mérida, Yucatán, la enfermera Maricruz denunció que falta personal, pues en el área de Neonatología donde está, entre 4 atienden a 11 bebés graves.

Expresó su impotencia al exponer que se trata de niños en condición grave, pues están “ventilados” y tienen varias enfermedades, “y tenemos que ver cómo atenderlos”.

También reveló que hay otra área en Neonatología donde 3 enfermeras atienden a 16 pacientitos.

Fuente: Yucas en Línea Mx.

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