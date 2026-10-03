HAY “POBREZA DE PUBLICACIONES” SOBRE LA HISTORIA DE CAMPECHE, ADMITEN

Lo que era una sospecha la Secretaría de Educación lo reconoció como una realidad: se dejaron de producir libros y publicaciones sobre la historia de Campeche, y actualmente existe una “pobreza de publicaciones”.

Así, a la preocupación por la falta de conocimiento entre las nuevas generaciones sobre sus orígenes campechanos, se sumó la confirmación de la dependencia de que ese tipo de material ya no se produce.

Y ante la pérdida de este tipo de contenidos, en rueda de prensa se planteó recuperar y actualizar el libro del profesor Ramón Berzunza, o incluso elaborar una nueva obra, lo cual, recalcaron, no sería sencillo, pero es válida la propuesta, que se prometieron llevar al secretario de Educación.