EN NOVIEMBRE REGRESARÍA CARLOS UCÁN, PERO NO LE PAGARÉ LOS MESES QUE ESTUVO DE LICENCIA: ANTONIO JIMÉNEZ

HAY QUE CUIDAR EL DERECHO DE SU DIPUTADO SUPLENTE EUDALDO CHÁVEZ, SUBRAYA

La reincorporación de Carlos Ucán Yam está en trámite y en noviembre se debe concretar, pero no se le pagarán los meses que estuvo fuera por un asunto personal, lo cual creo es su preocupación, porque Eudaldo Chávez Molina cumplió con su función como legislador morenista, aseveró el pastor del Congreso del Estado, diputado plurimoninal José Antonio Jiménez Gutiérrez.

Lo anterior, en respuesta a la denuncia de Ucán Yam de que no ha habido respuesta a la petición de reincorporación que metió desde agosto pasado, de lo cual lo culpó.

Tenemos 2 órganos de dirección: la Junta de Gobierno y la Mesa Directiva, y todos los miembros nos reunimos para determinar los temas, subrayó, y recalcó que el tema de Carlos Ucán está en trámite, pues tiene el derecho de reincorporarse a este Congreso, “pero también tenemos que cuidar el derecho del compañero Chavildo (Chávez Molina), que asumió y se puso la camiseta, y hablo como coordinador parlamentario de Morena”.

Jiménez Gutiérrez dijo que le comentó a Ucán Yam la semana pasada que se le permitirá a Chavildo terminar de manera digna sus trámites administrativos dentro del Congreso, pero después de ese diálogo hizo declaraciones a un medio de comunicación, un fin de semana, donde establece que su preocupación es que le paguen los meses que no estuvo.

Aquí en el Congreso platiqué ya con la presidenta de la Mesa Directiva y seguro se dará trámite para su reincorporación, una vez que Chávez Molina termine de cumplir con todos los trámites administrativos.