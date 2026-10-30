CIRCULA EN REDES: “¿EL GOBIERNO NO PROTEGE A NADIE?”; VERO ISLAS PONE 8 CASOS SOBRE LA MESA Y EXHIBE A AMLO Y A SHEINBAUM

En sus redes sociales, la creadora de contenido y analista política identificada como Vero Islas, criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum Sheinbaum por asegurar que el Gobierno no protege a nadie cuando hay episodios escandalosos de impunidad tanto en su Administración como en la de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, y proporcionó una lista de 8 casos cuyo patrón es graves irregularidades y pocas consecuencias, entre ellos el desfalco en Segalmex, el huachicol fiscal y el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos.

Otros casos son: Ayotzinapa, “la verdad sigue pendiente”; el incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez; La Barredora y accidentes del Tren Interoceánico.

Vero Islas agregó: “El Gobierno no protege a nadie, dice la presidenta Claudia Sheinbaum ante la menor provocación. ¿En serio? Aquí va una lista de los casos más escandalosos de impunidad bajo los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Ningún presidente en la historia de México ha premiado más el delito que Claudia y Andrés. La impunidad es la madre de la corrupción, señora Sheinbaum. Mil planas. Punto”.