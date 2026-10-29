EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 29 DE OCTUBRE DE 2026

MISMA HIPÓCRITA, PINTADA DE OTRO COLOR.

Una estudiante del Instituto Tecnológico de Campeche, de quien nos reservamos el nombre para que la abusiva mandataria no ejerza venganzas, puntualizó que se le recibió con respeto, pero “ella fue agresiva en llamarnos cobardes”, y lamentó que se la pase criticando a sus antecesores, “como si ella hubiera hecho algo”, pues se le pidió desde hace meses un paradero de camión y “no hizo nada”.

La joven ironizó: “Se quejan de los demás políticos y al final de cuentas son los mismos hipócritas pintados de diferentes colores. Hablan de respeto cuando ni ellos mismos saben que es eso. Dicen que los jóvenes y estudiantes somos el futuro de México, cuando en el Tec ni clases tenemos.” ¿Se dará cuenta Layda Sansores de lo profunda que es la respuesta de los estudiantes?

El mensaje revela que los estudiantes están conscientes de que Sansores no ha hecho nada en su gobierno, y peor aún, que no se gana el respeto del alumnado decretando asuetos estúpidos. ¿Cree que los estudiantes son bobos? Pues no. La ven como una política hipócrita que solo cambió de color, más no de mañas. Por eso no la respetan, y lo que es peor, creen que es una ladrona. ¡Órale!

NO SE GANÓ EL RESPETO DE LOS ESTUDIANTES.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentaron del arrebato que tuvo Layda Sansores con jóvenes estudiantes que platicaban mientras daba su aburrido y falso discurso. Reproducimos.

“En la celebración del 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Campeche, la gobernadora Layda Sansores llamó ‘cobardes’ a estudiantes que conversaban mientras ella pronunciaba su discurso y aprovechó el momento para defender su gestión y cuestionar a su antecesor Alejandro Moreno. Lo que sabe hacer: enojarse y criticar. Sansores interrumpió su discurso y pidió a los estudiantes que levantaran la mano para identificar a quienes conversaban. Al no obtener respuesta, insistió en que tuvieran el valor de reconocerlo, y pasó del exabrupto a defender su honestidad. Olvida algo: el respeto se gana.”

No es que Layda Sansores haya perdido el respeto de los jóvenes campechanos, la realidad es que nunca lo ha tenido. Recordemos que ganó con apenas un tercio de los votos y que en las encuestas sobre su desempeño la reprueban 7 de cada 10 ciudadanos. Y como ha hundido la entidad en su peor crisis de desempleo, con un acentuado decrecimiento económico y la peor inseguridad que se haya registrado, pues todos cuentan los días para que se largue… ¡322!