PT CIERRA FILAS CON PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS: LA COALICIÓN DEL OPORTUNISMO RUMBO AL 2027 | Por M.A.BAZAN MAPEN

Mientras Campeche se cae a pedazos entre balaceras, cobro de piso y el abandono total de Ciudad del Carmen, la clase política de la 4T está en lo suyo: el reparto anticipado del pastel de 2027.

Pablo Gutiérrez Lazarus, el tres veces alcalde que no pudo con Carmen pero quiere gobernar Campeche, continúa “fortaleciendo” sus alianzas en la Ciudad de México. Ahora le tocó al PT prestarse al juego y cerrar filas con él, en una foto cínica e hipócrita que lo dice todo: sonrisas, abrazos y la promesa de seguir multiplicando, pero no resultados, sino cargos.

El opaco y corrupto exalcalde nacido en el DF, aparece con la diputada local del PT, Ana María López, y con Citlalli Hernández Mora, la operadora de Morena que decide candidaturas desde un escritorio en CDMX. El mensaje es claro: “Vamos recio y seguimos multiplicando por todo Campeche”, dijo Lazarus. Multiplicando ¿qué? Porque seguridad no, obra no, paz no. Transparencia, tampoco.

Este acercamiento se suma al que ya había amarrado con el Verde Ecologista, el partido bisagra que vende su amor al mejor postor, y en su reunión está también con Manuel Zavala Salazar, el dirigente de Morena que opera como si el estado fuera su hacienda.

¿Qué ofrece el PT a Pablo? Nada que no haya ofrecido antes al PRI, al PAN y a quien le abra la puerta. El PT en Campeche no es izquierda, es franquicia. Es el partido que cierra filas con cualquiera que le garantice sobrevivir. Y Pablo Gutiérrez no es transformación, es la continuidad del mismo político que usa la alcaldía como trampolín, que abandona Carmen a su suerte mientras posa en CDMX.

Así avanza la coalición de la izquierda en Campeche: no con un proyecto para rescatar al estado del crimen, de la crisis y del abandono de Layda Sansores, sino con acuerdos cupulares, fotos en oficinas alfombradas y el cinismo de llamarle “trabajos de la Cuarta Transformación” a la repartición de candidaturas.

El escenario de 2027 ya está tomando forma, y es el mismo de siempre: los mismos de siempre, con colores diferentes, negociando entre ellos mientras Campeche queda al final de la lista.

Lo bueno es que Fuenteovejuna despertó y no cree en los mismos de siempre!

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