“Lo malo no es que te equivoques, lo lamentable es que te enterques en tu error, que te aferres en mantener tus acciones lesivas y que lo quieras imponer a la fuerza…”

“Mal y de malas, así se encuentra la Tía Gobernanta, ante las pésimas, pero pésimas decisiones que ha tomado su Administración, y que tanto han dañado al pueblo. Por eso es una de las más impopulares de todo el país, y por eso la reprobación ciudadana que leemos cada mes en las encuestas” razonaba el bolero don Memín ante sus compañeros del Parque Principal.

–“Bien dicen sus malquerientes, complementó el poeta Casimiro, que si al Gobierno de la Tía le dieran a administrar el desierto del Sahara, en menos de un año habría déficit de arena y si la pusieran como dueña del circo, al poco rato le crecerían los enanos y se volverían amargados los payasos. Todo le sale mal, o por lo menos contraproducente”.

–“A mí me llama la atención, observó el viejo Julián, este despertar cívico y político de la ciudadanía, porque a cada tropiezo, error o regazón del Gobierno de la Tía, la gente siempre le responde: ‘nos vemos en las urnas’. Y eso es porque aun sabiendo que están mal, que están cometiendo un error que es lesivo para los intereses del pueblo, se aferran a hacer las cosas como ellos dicen. Vean el caso de los autobuses Ko’ox, o el mal manejo que se le dio al asunto con los policías y ahora lo vemos otra vez con el tema de la deuda”.

–“La terquedad es mala consejera, complementó doña Chela, y en el caso de la Tía, su edad ya no le ayuda. Ella misma dijo en uno de sus programas que se tiene que tomar varias pastillas al día para que pueda trabajar, y su patiño, el kankalás de clóset que lo acompaña en su programa, escribió en una de sus revistas que a la tía hay que recordarle todos los días lo que hizo unas horas antes, porque también ya le está fallando la memoria”.

–“Yo no estoy en contra de que gente de edad avanzada pueda llegar a gobernarnos, difirió don Memín. Se supone que son los que tienen más experiencia y por tanto más sabiduría. Por eso en la antigua Grecia eran tan valorados los senectos y por eso le pusieron Senado a uno de sus órganos de Gobierno, porque allá estaban los más viejos, pero también hay que entender que no todos llegan al poder y a la vejez en plenitud de facultades, y parece que lamentablemente a nosotros nos tocó ese mal destino”.

–“Lo malo no es que te equivoques, intervino el poeta Casimiro, lo lamentable es que te enterques en tu error, que te aferres en mantener tus acciones lesivas y que lo quieras imponer a la fuerza, y eso es lo que está pasando en nuestra tierra. No hay sensibilidad política para gobernar, no hay sapiencia, no hay consenso. Por eso estamos tan mal y por eso a la Tía gobernanta cada vez la quiere menos gente” sintetizó.