NOMBRAMIENTO SIN SORPRESA, PERO CON DUDAS LEGALES Y SOSPECHAS DE ADELANTO ELECTORAL: LÍDER VECINAL

EL ESCENARIO ESTÁ ABIERTO Y COMPETIDO PARA TODOS LOS POSIBLES CANDIDATOS

Jesús Rodríguez Plascencia, representante vecinal del fraccionamiento Puesta del Sol, señaló que, aunque el nombramiento de Pablo Gutiérrez Lazarus no sorprendió, sí abre interrogantes sobre su sustento jurídico y el trasfondo político, en un contexto donde los tiempos electorales aún no inician de manera formal.

Rodríguez Plascencia afirmó que en el escenario actual no habrá “carro completo” para Morena en la votación de candidatos, al considerar que el desgaste político y las inconformidades ciudadanas impedirán un respaldo absoluto en las urnas.

Dijo que, a nivel local, la figura del edil Pablo Gutiérrez Lazarus no está libre de críticas, ya que sectores empresariales y ciudadanos han manifestado inconformidades por decisiones relacionadas con impuestos, seguridad y el manejo de la administración municipal, factores que podrían influir en su proyección política.

Rodríguez Plascencia subrayó que el hecho de ser edil de Carmen no garantiza respaldo automático, debido a que el escenario estatal es más amplio y cuenta con diversos actores políticos que también son competitivos y podrían cambiar el rumbo del proceso.