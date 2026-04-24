¿MENSAJITO PARA LAYDA? MORENA PRESUME “TRANSPARENCIA” MIENTRAS EN CAMPECHE SE ADELANTAN LOS TIEMPOS

En medio del discurso nacional de Morena sobre transparencia y método de encuestas para definir candidaturas, un mensaje difundido por Manuel Zavala Salazar presume que las decisiones internas se toman con orden y reglas claras, destacando incluso el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Elecciones; sin embargo, en Campeche el escenario parece ir por otro camino.

Y es que mientras el partido insiste en que “las candidaturas se definen por encuesta”, en el ámbito local la gobernadora Layda Sansores San Román ya ha dado señales adelantadas al mencionar públicamente a Pablo Gutiérrez Lazarus como posible figura rumbo al 2027.